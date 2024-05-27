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Ötüken Hürmüzlü, Ebru Gülerarslan Serin, Engin Özsayın, Şivan Binici, Gülin Ersoy, Batuhan Yalçın, Dara Tan, Hülya Yıldız, Eren Oray, Mümtaz Aydoğan Mengi ve Eşref Ergü Pişirici'nin rol aldığı oyun, 29 Mayıs'ta Büyük Salon Genç İzleyiciler Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyun, Rusya'nın Petersburg şehrinde bu yıl 25'incisi düzenlenen A. A. Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatro Festivali'ne katılacak.

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Gonzago'nun Öldürülmesi" oyunu, Rusya'da düzenlenen festivalde seyirci ile buluşacak.

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