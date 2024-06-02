Denizli Ticaret Odası (DTO), ilgili sektörlerdeki üyelerinden oluşan 28 kişilik bir heyetle, dünyanın en büyük fuarı olan Almanya’nın Messe Düsseldorf Fuar Alanı'ndaki Uluslararası Baskı Teknolojileri, Kâğıt, Matbaa ve Medya Fuarı Drupa 2024’e katıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Üyelerimizin özellikle yurt dışındaki uluslararası fuarlarda yer alarak sektörlerindeki gelişmeleri yerinde görüp takip etmelerini, ikili iş görüşmelerinde bulunarak ihracat ve ticaret hacimlerini artırmaya çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bunun için her fırsatta destekliyor ve her türlü imkânı sunuyoruz” dedi.

Son teknoloji ürünlerin sergilendiği Uluslararası Baskı Teknolojileri, Kâğıt, Matbaa ve Medya Fuarı Drupa Düsseldorf 2024’te, 1.648 firma stant açtı; 302 lansmanda, 5.537 farklı ürün ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Geniş bir yelpazeye sahip fuarda; baskı ve gösterim öncesi aşama ile ileri işlemler, baskı ekipmanları ve makineleri, ciltleme makineleri, ambalaj malzemeleri ve üretimi, yazılım, baskı ve grafik sanatları, grafik tasarım, bilgisayar grafikleri, DTP, kağıt dönüştürme, kağıt endüstrisi, kağıt sonlandırma, kağıt hamuru işleme, karton, karton üretim makineleri, boya, kumaş, bileşenler, matbaa mürekkebi, matbaa makineleri, baskı form imalatı, kopya imalatı ayarı, reklam medyası, folyo, yerleşim, pazarlama, ambalaj baskı makineleri ve taşlama makineleri yer aldı. DTO heyeti, sektördeki son teknoloji ürünler, ekipmanlar ve makineler hakkında incelemelerde bulundu ve firmaların yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyonlarıyla ilgili olarak “Denizli Ticaret Odamızın 17'nci ve 27'nci Meslek Komitesindeki üyelerinden oluşan 28 kişilik fuar heyetimiz, Drupa Düsseldorf 2024 Fuar Alanı’ndaki firmaları tek tek ziyaret ederek sektörlerindeki yenilikleri ve fuarı istişare etti; odamızın organizasyonları ve faaliyetlerini anlattı. Stantları gezerek firmaların yetkililerinden fuar ve sektörle ilgili görüşlerini aldı, başarılar diledi. Üyelerimizden ilgi oldukça bizim de oda olarak yurt içi ve yurt dışında uluslararası bu tür organizasyonlarımız ve desteklerimiz kesintisiz devam edecektir. Fuarlar, üyelerimizin sadece ufuklarını açmakla kalmıyor aynı zamanda KOBİ’lerimizi de ihracata özendiriyor. Buralardaki iş görüşmelerinde kurdukları bağlantılarla işlerini ve sektörlerini de geliştiriyorlar” diye konuştu.