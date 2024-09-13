Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Peygamber Efendimizin doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandili sebebiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, bu özel gecede edilen duaların insanlık için barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

“Manevi değerlere sarılmalıyız”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlit Kandili’nin önemine vurgu yaptığı mesajında, bu anlamlı gecede birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi gerektiğini belirtti. Peygamberimizin hayatından ilham almanın, hoşgörü, sevgi ve adalet anlayışını güçlendireceğini ifade eden Erdoğan, "Bu gece, manevi yenilenme için bir fırsat sunuyor," dedi.

“Gecenin barış ve huzur getirmesini diliyorum”

Erdoğan, mesajında Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutlayarak şu sözlere yer verdi: “Mevlit Kandilimiz, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirsin. İçinde bulunduğumuz dönemde, manevi değerlere daha fazla sarılmamız, kardeşlik ve dayanışmayı artırmamız daha büyük önem taşıyor."

Başkan Erdoğan, mesajının devamında, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimize de dua ettiğini belirtti. “Bu mübarek gecede, zulüm altındaki kardeşlerimizin huzurlu günlere kavuşmaları için dua ediyorum. Gönüllerimizin sevgi ve kardeşlik bağlarıyla daha da güçlenmesini diliyorum” dedi.

Barış ve kardeşlik çağrısı

Başkan Erdoğan, mesajını “Bu özel gece, dualarımızın kabulüne ve insanlık için barış dolu günlerin başlangıcına vesile olsun” sözleriyle sonlandırdı. Mevlit Kandili’nin, barışa, hoşgörüye ve dayanışmaya olan ihtiyacı bir kez daha hatırlattığını belirten Erdoğan, tüm insanlığı bu değerlerle hareket etmeye davet etti.