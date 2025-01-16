Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtextil 2025 Ev Tekstili Fuarı’nda stant açan Denizlili firmaları ziyaret etti. Erdoğan, sektör temsilcilerinin yeni sezondan umutlu olduğunu belirterek, taleplerin ilgili makamlara iletilmesi için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Denizli, Heimtextil’de Güçlü Temsil Edildi

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2025 Fuarı’nda Denizlili firmalara yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, 66 firmanın stantlarını ziyaret etti. Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Şeref Arpacı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Erdoğan, fuara katılan firmaların yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

“Üretime ve ihracata destek veriyoruz”

DTO olarak üyelerinin uluslararası fuarlarda yer almasını önemsediklerini belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Denizli’miz, gece gündüz demeden çalışan ve üreten bir şehir. 1000’e yakın iş dünyası temsilcimizle Heimtextil’de yer aldık. Oda olarak üyelerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Buraya da 130 üyemizi getirdik. Amacımız, üretimi ve ihracatı artırmak, sektörlerimizi daha güçlü hale getirmek.” KOSGEB desteklerinde geçici duraksamalar olsa da DTO olarak bu süreçte desteği kesmediklerini vurgulayan Erdoğan, fuarın Denizli ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Sektör temsilcilerinden talepler

Başkan Erdoğan, Denizlili firmaların döviz kurları ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdiklerini ve bu talepleri milletvekillerine aktardıklarını söyledi. Erdoğan, şunları ekledi: “Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini, TOBB kanalıyla ilgili makamlara ileteceğiz. Milletvekillerimiz de bu sorunları en kısa sürede Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara aktaracak.”

"Bu kez de yine bir arada Heimtextil’deyiz"

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli heyetinin fuarda güçlü bir birliktelik sergilediğini belirterek, “Denizli'den milletvekillerimizle ve oda başkanlarımızla, bu kez de yine bir arada Heimtextil’deyiz; tüm stantlarımızı tek tek gezerek istişarelerde bulunduk. Denizli Milletvekillerimizin bizlerle fuara gelmesi çok önemliydi. Çünkü bu ziyaretlerimizde, üyelerimiz döviz kurları ve yüksek faizle ilgili sıkıntılarını da kendilerine dile getirdiler. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu bu ve benzeri konuları görüşmek üzere bir toplantı da tertip ettik ve bunların hepsini yüz yüze hemen kendilerine aktardık, bildirdik. Onlar da ilk fırsatta ilgili makamlara ve Cumhurbaşkanımıza bu konuları aktaracaklar. Biz de üyelerimizin bu taleplerinin karşılık bulması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz kanalıyla çeşitli girişimlerde bulunacağız” dedi.

Yeni sezon için yüksek beklentiler

Erdoğan, sektör temsilcilerinin 2025 yılı için umutlu olduğunu ifade ederek, “Denizli Sanayi Odası Başkanımız Sayın Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanımız Sayın Hüseyin Memişoğlu, Denizli Milletvekillerimiz Sayın Şahin Tin ile Sayın Şeref Arpacı’nın burada olması, hepimizin Denizli milliyetçisi olduğunu da gösteriyor. Biz, Denizli'nin kalkınması ve daha güçlü hamleler yapması için adımlarımızı birlikte atıyoruz. Burada olduğu gibi tüm fuarlarda Denizli’mizi ve sektörlerimizi yalnız bırakmadıkları için basın mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu şehre beraber katkı ve destek vermeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.