İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”ne daha fazla gecikmeden başlanması gerektiğini söyledi. Projenin bir “kurtuluş reçetesi” olduğunu savunan Öztürk, “İzmir Körfezi maalesef kendi kendini temizleyemiyor. İzmir’de herkesin üzerinde uzlaştığı bu projenin hayata geçmesi ile Körfezin, Körfezdeki canlı yaşamının ve İzmirlilerin rahat nefes alacağına inanıyoruz” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin ağustos ayı meclis toplantısından İzmir’in sorunları masaya yatırıldı. Haber Ekspres gazetesinden Burcu Yanar’ın haberine göre, bu ayki toplantıya İzmir Körfezi’nde kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki oksijenin düşmesi dolayısıyla yaşanan balık ölümleri damgasını vurdu.

Toplantıda İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Körfez’deki balık ölümlerine değinerek, “Bilim insanlarının bu konuda küresel iklim değişikliklerinin yol açtığı değişikliklere işaret eden açıklamalarını çok değerli buluyoruz. Merkezi yönetim ve yerel yönetimin örnek işbirliğinin bir modeli olan ve 2016’da ÇED izinleri alınan ‘İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’ne daha fazla gecikmeden başlanması gerektiğine bir kez daha vurgulamak isteriz. İzmir Körfezi’nin güneyinde gemiler için eksi 17 metrelik yaklaşım kanalı açılmasını, Körfezin kuzeyinde su sirkülasyonu için eksi sekiz metreye kadar tarama yapılmasını öngören bu projenin, İzmir’in ekolojik ve ekonomik kurtuluş reçetesi olduğunu düşünüyoruz. Körfez maalesef kendi kendini temizleyemiyor. İzmir’de herkesin üzerinde uzlaştığı bu projenin hayata geçmesi ile Körfezin, Körfezdeki canlı yaşamının ve İzmirlilerin rahat nefes alacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“İzmir’de kruvaziyer gemi sayısı arttı”

Kruvaziyer turizminde temmuz ayında limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 158 adet, yolcu sayısının da yüzde 51 artışla 315 bin 620 olduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, “Ocak-Temmuz döneminde gemi sayısı 573 adet, yolcu sayısı da 890 bin 129 oldu. 26 Ağustos itibariyle İzmir Alsancak Limanı’na 36 gemi ile 94 bin 346 bin yolcu geldi. 100 bin yolcuya çok yaklaştık. Limandan 3 bin 895 yolcu da kruvaziyer gemilerine bindi. İzmir-Midilli hattında İzdeniz gemileri ile 6 bin 115 yolcu taşındı. Ege Port Kuşadası’na yılbaşından bugüne 317 gemi ve 458 bin yolcu geldi. Ay sonuna kadar gelecek 11 gemi ile Kuşadası’na gelecek gemi sayısı 328 olacak. Kuşadası ile Samos/Patmos hattında 80 bin 610 yolcu taşındı. Ulusoy Çeşme Limanı’na 80 gemi ve 18 bin 321 yolcu geldi, 25 bin 262 yolcu limandan gitti. Çeşme-Sakız hattında 122 bin yolcu taşındı. Özellikle pazartesi günleri limana yanaşan MSC Divina ile şehrimizin çehresi değişiyor. Turistler Kemeraltı’nda gezmekten, alışveriş yapmaktan keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

11-13 Eylül 2024 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek Logistech, Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı ile ilgili de konuşan Başkan Yusuf Öztürk, “Bu yıl 3.’sü düzenlenecek Logistech Fuarımızın katılımcı sayısı 150’nin üstüne çıktı. Metrekare de geçen yıla göre artış göstererek, A ve B Holleri’nde 12 bin metrekareye çıktı. Odamız B holünde 132 metrekarelik standıyla Fuarda yer alacak. Çok sayıda uluslararası ziyaretçi ve katılımcımız olacak” dedi.

En çok İtalyanlar İzmir’i ziyaret ediyor

DTO Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Vardar ise İzmir’i en çok ziyaret eden milletin İtalyanlar olduğunun altını çizerek, “2 bin 600 kişi tur satın almada İzmir’e katkıda bulunuyor. Kemeraltı’nda bu yolcularla karşılaştığımızda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kimlere nereye gidiyor diye baktığımızda Efes ve İzmir’e gelenlerin sayısı arttı. Karşıyaka, Yeşilova Höyüğü, Agora gibi bölgelere de çok sık gidiyorlar. En çok İtalyanlar İzmir’i ziyaret ediyor. İZDENİZ ile işbirliğimiz büyük yankı uyandırdı. Memnun olan kadar olmayan da var. Grup olarak İzmir’ e katkı sağlamaya çalışıyoruz ancak İzmir’i talep edilir hale getirebilmek için hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.