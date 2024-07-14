Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Milli mücadele ruhumuz yaşıyor

Başkan Erdoğan, "15 Temmuz 2016'da Türk Milleti, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı destansı bir direniş sergilemiştir. Bu direniş, milletimizin milli mücadele ruhunun aynı heyecanla varlığını sürdürdüğünü göstermiştir" dedi.

Unutulmayacak bir gece

Erdoğan, 15 Temmuz gecesinin toplumsal birlik ve inançla ebediyen hatırlanacağını ifade ederek, "Milletimiz, yurdunu ve bağımsızlığını her türlü tehdit ve zorlamaya karşı canı pahasına da olsa koruyacaktır. O gece meydanlara inen halkımız, yine görev başa düşerse bedenini işgalci zihniyetin kurşunlarına siper edecektir" diye konuştu.

Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın birliği ve bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, al bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması uğruna canını hiçe sayarak vatan savunmasına katılıp aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimiz ve ailelerine minnetle yad ediyorum. Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Bu milli birlik ve beraberlik ruhuyla, demokrasimize olan inancımızın artarak sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.