Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türk Milleti’nin 15 Temmuz'da işgalci zihniyet ve maşalarına karşı gösterdiği direnişin unutulmayacağını belirtti. Erdoğan, "İnsanımız o geceki toplumsal birlik ve inançla, yurdunu ve bağımsızlığını canı pahasına da olsa ebediyen koruyacaktır" dedi.

15 Temmuz’un anlamı ve önemi

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“Türk Milleti’nin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direniş, ülkemizi kuran ve koruyan milli mücadele ruhumuzun aynı heyecanla varlığını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Daha nice asırlar ve kuşaklar boyunca unutulmayacak derecede önemli o gecedeki toplumsal birlik ve inançla, milletimiz ebediyete dek yurdunu ve bağımsızlığını her türlü tehdit ve zorlamaya karşı canı pahasına da olsa koruyacaktır. O gece meydanlara inen halkımız, yine görev başa düşerse bir an bile gözünü kırpmadan bedenini işgalci zihniyetin kurşunlarına siper edecektir.”

Milli birlik ve beraberlik

Başkan Erdoğan, milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın birliği ve bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, al bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması uğruna canını hiçe sayarak vatan savunmasına katılıp aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimiz ile ailelerini ve şehitlerimizin yakınlarını da minnetle yad ediyorum. Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır. O gece yakaladığımız milli birlik ve beraberlik ruhuyla demokrasimize olan inancımızın artarak ve daha da pekişerek sürmesini diliyorum.”

15 Temmuz’un kahramanları

15 Temmuz’da gösterilen kahramanlık, Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir sembolü olarak tarihe geçti. O gece meydanlara inen halk, vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla bir araya geldi. Erdoğan, bu kahramanlığı ve milli ruhu vurgulayarak, Türk Milleti’nin her zaman vatanı için aynı kararlılığı göstereceğini ifade etti.