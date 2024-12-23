Denizli Ticaret Odası (DTO), üyeleri ve serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Mevzuatı ve Güncel Vergi Düzenlemeleri Bilgilendirme" toplantısını düzenledi. DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, toplantının açılış konuşmasında, sektörel gelişmeleri ve düzenlemeleri üyeleriyle paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Güncel gelişmelerin takibi, rekabet gücünü artırır

Hasan Aracı, DTO'nun sektörel gelişmelerle ilgili düzenlediği etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. "Üyelerimizin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Bu tür toplantılarla, üyelerimizin mesleki becerilerini artırmayı ve günümüzün ekonomik şartlarına hızla uyum sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi. Ayrıca, sektörel, kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerinin ücretsiz olacağı da vurgulandı.

DTO'nun, üyelerinin vergi düzenlemeleri ve yeni ödeme sistemleri konusunda güncel bilgilere ulaşmasını sağlayarak, rekabet gücünü artırmayı hedeflediği toplantıya katılım oldukça yoğundu. Toplantıda, özellikle yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına dair değişen mevzuatlar detaylı bir şekilde ele alındı.