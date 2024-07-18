Denizli Ticaret Odası’ndaki (DTO) İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’nin son günü, odanın konferans salonundaki “Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS/MIS) Uzmanlığının İş Verimine Etkisi” başlıklı seminer ile devam etti. Bilgi sistemleri yönetimi ile iş verimliliği arasındaki ilişkinin ele alındığı etkinlikte, bu türdeki sistemlerin iş süreçlerini iyileştirebileceği ve organizasyonel verimliliği artırabileceği vurgulandı.

İkinci gün de büyük ilgi gördü

DTO’nun hizmet binası önündeki alanda başlayan ikinci gün etkinlikleri, yine yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, DTO’nun üyesi firmalar personel alımı için başvurmak üzere gelenlerle görüşmelerini sürdürdü. İki gün boyunca 55 stanttaki görüşmelerle birlikte, yaklaşık 20.000 vatandaşa ulaşıldı.

NEET PRO Projesi ile gençlere fırsatlar

DTO’nun Avrupa Birliği (AB) destekli NEET PRO projesi kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteklediği İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Bu kapsamda düzenlenen "Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS/MIS) Uzmanlığının İş Verimine Etkisi" semineri, Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu tarafından sunuldu.

MIS uzmanlığının önemi

DTO Meclis Salonundaki seminerde Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, MIS uzmanlığının organizasyonlar üzerindeki olumlu etkilerini ve bu alanda bilgi sahibi olmanın kariyer gelişimine katkılarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Etkinlik boyunca büyük bir dikkatle dinlenen Haşıloğlu, katılımcılara MIS’in modern iş dünyasındaki önemini aktardı.

İşverenler ve iş arayanlar bir arada

DTO’nun hizmet binasında gün boyu devam eden etkinlikler, Denizli iş dünyası ile iş arayanlar arasında sağlam bir köprü kurdu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, etkinliğin işverenler ve iş arayanlar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “İşverenler ve iş arayanlar, Ticaret Odamızın önünde kurduğumuz çadırda bir araya gelerek, kariyer fırsatları ve iş gücü piyasasındaki gelişmeleri değerlendirme şansı buldular. Halkımız ile üyelerimize ilk kez sunduğumuz bu ortam, iş piyasasındaki dinamikleri gözlemleme ve istihdam fırsatlarını değerlendirme açısından önemli bir platformdu. İki gün boyunca yaklaşık 20.000 vatandaşımıza ulaşıldı" dedi.