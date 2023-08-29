İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Meclisi ağustos ayı meclis toplantısında konuşan yönetim kurulu başkanı Yusuf Öztürk, bölgedeki limanlarda elleçlenen yük miktarının artarak devam ettiğini belirterek limanların tıkanmaması için acil ve köklü müdahaleler yapılması gerektiğini dile getirdi.



Şube binasında gerçekleşen toplantıda Öztürk, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında demiryolları ile liman ve üretim merkezleri bağlantılarının güçlendirilmesinin en temel konular arasında yer alacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Öztürk, "Altyapı geliştirme ve iş yapma süreçlerini kolaylaştırma kararları doğrultusunda altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin üstyapısının yapılarak faaliyete geçmesi, TCDD İzmir Alsancak Limanı’nın içine kadar giren demiryolunun daha etkin kullanılması, Aliağa bölgesinde atıl kalan demiryolu ağının rantabl hale getirilmesi ve Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi’ne demiryolunun ulaştırılması gerekmektedir. İZKA’nın hazırladığı Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım Raporu, Aliağa bölgemiz ile ilgili çarpıcı verileri içermektedir. Aliağa limanlarında elleçlenen 80 milyon ton yükün yüzde 61’i trafiğe çıkarken, bu yükün sadece yüzde 2,4’ü demiryolu ile taşınmaktadır. Üstelik 2033’te elleçlenen yükün 137 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bölgede karayoluyla taşınan liman ve sanayi hedefli toplam yük miktarı günlük 175 bin tona, kamyon sayısı ise günlük 8 bin 800’e ulaşmaktadır. Bu veriler bize, bölgemiz limanlarının tıkanmaması için acil ve köklü müdahaleler yapılması gerektiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON İŞ DÜNYASINI ENGELLİYOR

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde de bulunan Öztürk, "Yüksek enflasyonla mücadele, ülkemiz ekonomisinin temel gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini sürpriz oranda artırdı. Enflasyon iş dünyasının önünü görmesine, uzun vadeli plan yapmasına engel oluyor. Lojistik sektöründe yakıt fiyatlarından dolayı anlık fiyat uygulamasına geçildiğinden bahsediliyor. Turizm sektörü de rekor kıran ziyaretçi sayısına rağmen, artan maliyetlerle baş edemiyor. Tüketici Güven Endeksi’ndeki gerileme de, iç pazardaki daralmanın sinyalini veriyor. Önümüzde Kur Korumalı Mevduat’ın tasfiyesi, finansmana erişim gibi bir dizi kritik konu var. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ve Ekim’de açıklanacak 12. Kalkınma Planı ile geleceği daha net planlayabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



