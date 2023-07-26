FATİH ÖZKILINÇ-İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Meclisi temmuz ayı olağan toplantısında son günlerde kamuoyunda gündeme gelen İzmir Alsancak Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, limanı'nın her geçen gün kan kaybettiğini belirterek daha verimli çalıştırılması gerektiğini söyledi.



"2008'DEKİ GÜNLERİNİ ARIYOR"

Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda Öztürk, "İzmir aslında bir liman şehri bunu hiçbir zaman unutmamız lazım. liman olmadığı zaman İzmir, biter. Liman sadece bugün değil çok eskiden de önemliydi. Osmanlı'nın da dışa açılan kapısı İzmir Limanı idi. Bugün İzmir'de Alsancak limanı dahil 16 limanımız var. İzmir bu limanlarla yüzde 15 konteyner hareketini yapıyor. İzmir’den 220 tane destinasyona direkt bağlantı var. İzmir Alsancak Limanı’nın içine giren demir yolu bağlantısı olması avantaj. Türkiye’de elleçlenen ton başına olan yüklerin yüzde 16’sı İzmir limanlarından gerçekleşiyor. İzmir limanının şuandaki kapasitesi 1 milyon teu. Toplam 4.250 milyon teu. Arz 4.250 milyon teu iken talep 1,8 milyon teu. Hala arz fazlamız var. Bu kadar arz fazlamız varken Çandarlı Limanı'nın devreye giremeyeceği ortada. İzmir limanı günümüzdeki rıhtım uzunluğu ve gemi saha büyüklüğü açısından açısından Ege’nin birincisi, Türkiye’nin ikincisi konumunda. En önemli özelliği de her türlü yüke ve yolcuya, araca hizmet edebilen bir liman. Sadece bir konuda ihtisaslaşmış bir liman değil. Devlet limanı olması dolayısıyla tarifelerde örnek teşkil edebilen bir liman. Birçok limanın tarifesi İzmir Limanı'nın tarifesine göre belirliyor. Ama İzmir limanı maalesef 2008’deki günlerini arar hale geldi. İzmir limanı her geçen gün kan kaybediyor, 1 sene sonra da kaybedecek böyle giderse” diye konuştu.

"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAK"

Konuşmasında Pire ve Mersin limanlarının özeleştirilmesinin ardından yük elleçleme miktarlarında artışların olduğunu da aktaran Öztürk, İzmir Limanı'nın daha verimli çalıştırılması gerektiğini kaydetti. Öztürk, “Biz İzmir Limanı'nın ne olacağını Oda olarak bilmiyoruz. Ne olacağını da bilmemiz gerekmiyor. Devletin menfaatlerine en iyi devlet karar verir. Bu tür konularda siyaseti hiçbir zaman devreye sokmamak gerekir. Ülkenin menfaatleri ön plandadır, ona göre hareket edilir. Liman için verilecek kararın hepimizin hayırlı olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.



