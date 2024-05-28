İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, toplantıda gerçekleştirilen sunumların ardından, “Eğitim ve fuarlar konusunda Jale hanıma teşekkür ediyorum. Biriniz de bana teşekkür edin. Amaç sadece bütçe mi? Fuarlara destek verilmiyor deniyor. Biz zor olanı başardık. Neyi başardığımızı arkadaşlar anlatsın. Olan hiçbir şeyi saklamıyorum. Cebime bir lira para girmiyor” diye konuştu.

Toplantıda söz alarak konuşan meclis üyesi Ali Burçin Eke, “Biz her zaman başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben insanları değil sistemi eleştiriyorum. Ülke koşulları belli. Eskiden insanlar emekli ikramiyelerini biriktirip ev alabiliyordu. Annem öğretmen, şimdi ikramiyesiyle araba bile alamıyor” dedi.

Başkan Yusuf Öztürk ise, “Ben hiç teşekkür edildiğini duymadım. Burası siyaset konuşulacak bir yer değil” diyerek salonu terk etti. Daha sonra ise salona geri dönerek meclis üyelerinden özür diledi.