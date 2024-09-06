İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de işgalden kurtardığı İzmir’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve kültürel gelişiminde bugün de önemli bir rol oynadığını belirtti. Öztürk, İzmir’in doğal ve korunaklı körfezi sayesinde tarih boyunca medeniyetlerin merkezi olduğunu vurguladı.

İzmir’in liman şehirleri arasındaki yeri

Öztürk, “Kültürlerin ve ürünlerin buluştuğu bir kavşak noktası olan İzmir, imalat ve ihracat merkezine dönüşmüş, dünya pazarlarına açılan ulaşım ağları ve limanı ile Avrupalı tüccarların ilgisini çekmiştir. Bu zenginlik, bazen düşman güçleri tarafından işgal edilme bedeliyle ödenmiştir,” dedi. 9 Eylül’de İzmir’in işgalden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitleri ve gazileri rahmetle anıyoruz. İzmir’in ve Cumhuriyetimizin gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Limanların İzmir ekonomisindeki rolü

Öztürk, İzmir’in Türkiye’nin iktisat politikalarının temelinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi sonrası büyüme dönemlerinde öncülük ettiğini belirtti. “İzmir, ticaret, sanayi, eğitim ve lojistik alanlarında altyapısı ve yetişmiş insan gücü ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Limanları sayesinde yatırımcı çekme potansiyeli daha da güçleniyor. Limansız bir İzmir düşünülemez,” diye konuştu.

İzmir’de 16 liman ve iskele bulunduğunu hatırlatan Öztürk, TCDD İzmir Alsancak Limanı'nın yük ve yolcu limanı olarak korunması gerektiğini belirtti. İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi ile büyük su çekimli gemilerin Körfeze girişi sağlanmalı ve limanları sanayi bölgelerine bağlayacak demiryolu ve karayolu bağlantıları güçlendirilmelidir.