DTO hizmet binası önünde gerçekleştirilen İstihdam Fuarı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Denizli Ticaret Odası (DTO), düzenlediği İstihdam Fuarı ile yine büyük bir kalabalığı ağırladı. DTO üyesi 46 firma, 1200 açık iş pozisyonu için iş başvurusunda bulunmaya gelenlerle birebir görüştü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, gördükleri yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti ve talep olduğu müddetçe bu tür projelere devam edeceklerini belirtti.

Seminer ve sunumlar

İstihdam Fuarı’nın öncesinde, DTO Meclis Salonu’nda Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının İstihdama Etkileri ile İŞKUR Destekleri Semineri gerçekleştirildi. Seminerde, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürü Fatih Işık ve İŞKUR uzmanları sunumlar yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminerin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, fuar alanına geçti ve firmaların yetkilileriyle görüştü.

Başkan Erdoğan, DTO'nun projeleri hakkında şunları söyledi: "0-29 yaş arası lisans mezunu gençlerimize yönelik sunduğumuz teorik ve pratik kurslar ile onları nitelikli aranan elemanlar haline getiriyoruz. Avrupa Birliği Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamındaki projemizle, gençlerimizi işgücüne katılmaları için hazırlıyoruz."

İŞKUR işbirliği ve destekler

İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, DTO'nun sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti. DTO ve İŞKUR işbirliğiyle genç işsizlere yönelik birçok eğitim ve destek programı düzenleniyor.

Eğitim ve danışmanlık

Proje kapsamında, 20-29 yaş arası gençlere 330 saat YBS ve 172 saat Kapasite Geliştirme Eğitimleri verildi. Ayrıca, İŞKUR ile işbirliği yapılarak iş bulma süreci danışmanlıkları sağlandı. NEET'ler için İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlenerek işverenlerle buluşmaları sağlandı.