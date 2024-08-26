Yeni tat trendi: Dua Lipa'nın dondurma

Dua Lipa'nın favori dondurması, vanilyalı dondurmanın üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu eklenerek hazırlanıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Tarifin detayları

İhtiyacınız olan malzemeler:

  • Vanilyalı dondurma
  • Zeytinyağı
  • Deniz tuzu (iri taneli)

Dondurmayı bir kaseye koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin ve deniz tuzu serpin. İşte bu kadar basit!

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Trend ve tepkiler

Bu dondurma tarifi bazıları tarafından ilginç bulunurken, bazıları tarafından çok beğeniliyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu trend, tatlıları daha ilginç hale getirmek için kolay bir yol sunuyor.İşte bazı deneyenlerin yorumları;

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Editör: Sezin Türkyılmaz