Pop yıldızı Dua Lipa, katıldığı BBC Radio 1 yayınında ilginç bir dondurma tarifi vererek dikkatleri üzerine çekti. Vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve deniz tuzuyla yemeyi çok sevdiğini söyleyen Lipa, çikolatalı dondurmanın pek de iyi olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Çikolatalı dondurmanın o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Vanilyalı dondurmayı alıp üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu koyuyorum. Bunu deneyen pek çok insan oldu ve herkes karanlık tarafa geçti,” dedi.

Başlangıçta internet kullanıcılarının kayıtsız kaldığı bu tarif, iki TikTok kullanıcısının zeytinyağı ve tuzla yapılan bu garip kombinasyonu bir akıma dönüştürmesiyle yeniden gündeme geldi.

Basit ve lezzetli tarif

Dua Lipa'nın önerdiği tarif oldukça basit: Vanilyalı dondurmayı bir tutam zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzuyla birleştirerek beklenmedik bir lezzet elde edebilirsiniz. Bu ilginç kombinasyon, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getirerek dondurma deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.