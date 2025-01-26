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Evli ve iki kız çocuğu babası olan Molla’nın kaybı, ailesi ve Manisa basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Akhisar Yeni Gülruh Camii’ndeki cenaze törenine, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteci ler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yeni Asır Gazetesi muhabiri ve Akhisar Haber Ajansı’nın kurucusu Kenan Molla , tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Denizli'de 26 Ocak 2025 su kesintisi: Babadağ lçesinde su kesintisi olacak mı?

Denizli'de 26 Ocak 2025 su kesintisi: Babadağ lçesinde su kesintisi olacak mı?

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