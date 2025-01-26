45 yılı aşkın gazetecilik kariyeriyle tanınan Kenan Molla, Akhisar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Denizli'de 26 Ocak 2025 su kesintisi: Babadağ lçesinde su kesintisi olacak mı? Denizli'de 26 Ocak 2025 su kesintisi: Babadağ lçesinde su kesintisi olacak mı?

Duayen Gazeteci Kenan Molla Son Yolculuğuna Uğurlandı (6)

Manisa basınının duayen ismi hayata veda etti

Yeni Asır Gazetesi muhabiri ve Akhisar Haber Ajansı’nın kurucusu Kenan Molla, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Duayen Gazeteci Kenan Molla Son Yolculuğuna Uğurlandı (4)

Cenaze törenine geniş katılım

Akhisar Yeni Gülruh Camii’ndeki cenaze törenine, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Duayen Gazeteci Kenan Molla Son Yolculuğuna Uğurlandı (5)

Ailesi ve sevenleri üzüntü içinde

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Molla’nın kaybı, ailesi ve Manisa basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Duayen Gazeteci Kenan Molla Son Yolculuğuna Uğurlandı (3)

Kaynak: İHA