45 yılı aşkın gazetecilik kariyeriyle tanınan Kenan Molla, Akhisar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.
Manisa basınının duayen ismi hayata veda etti
Yeni Asır Gazetesi muhabiri ve Akhisar Haber Ajansı’nın kurucusu Kenan Molla, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Cenaze törenine geniş katılım
Akhisar Yeni Gülruh Camii’ndeki cenaze törenine, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Ailesi ve sevenleri üzüntü içinde
Evli ve iki kız çocuğu babası olan Molla’nın kaybı, ailesi ve Manisa basın camiasında derin üzüntü yarattı.
Kaynak: İHA