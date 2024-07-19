Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşinden boşandığını ilan etti. İş yoğunluğu nedeniyle eşinden vakit bulamayan Mahra, yaptığı açıklamada "Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendine iyi bak eski karın"

696 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Şeyha Mahra, eşine hitaben, "Sevgili kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın" sözleriyle boşanma kararını açıkladı. Geleneksel İslam hukukuna göre, kocanın eşine üç kez "seni boşuyorum" demesi boşanmak için yeterli kabul edilir.

Görkemli düğün sonrası boşanma

Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle evlenen çift, iki ay önce ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Ancak Mahra'nın yaptığı bu paylaşımın ardından, çift Instagram'dan birbirlerini takipten çıkardı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi.

Ebru Polat'tan cevap geldi

Şeyha Mahra'nın boşanma paylaşımı, Türkiye'de de yankı buldu. Yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Mahra'nın paylaşımını beğenerek alkış emojisi koydu.