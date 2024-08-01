Johnson & Johnson'ın Ortadoğu Direktörü Özgür Başlılar, Dubai asıllı Fintech uzmanı Rassil Mukaddem ile kısa süre önce Dubai'de muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift, düğünlerinin ardından Türkiye'ye gelerek tatil yapmak üzere rotalarını İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'ye çevirdi.

Kutlamalar 3 gün boyunca sürdü

Çiftin Çeşme Alaçatı'da keyifli anlarını yakaladığımız objektiflerimiz, tatilin her anını belgeledi. Üç gün süren kutlamalar boyunca, Dubai'den gelen dostlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, akşamları Alaçatı'nın ünlü restoranlarında enfes yemeklerin keyfini sürdü. Çeşme'de geçirilen bu tatilin yanı sıra, yakın dostları İzmirli tanınmış isimlerden Murat Akyol, grubun rehberliğini üstlenerek tatil boyunca onlara eşlik etti.