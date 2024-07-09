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Balıkesir'de dev kaçakçılık ve organize suç operasyonu!

Balıkesir'de dev kaçakçılık ve organize suç operasyonu!

Operasyon kapsamında, bin 748 vatandaşın nitelikli dolandırıcılık suçuna maruz kaldığı tespit edildi. Şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı ve ciddi maddi zarara uğrattığı belirlendi.

Nitelikli dolandırıcı lık suçuna karşı düzenlenen DÜĞÜM-1 operasyonu , Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli olmak üzere toplam 19 ilde gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, bin 748 vatandaşı dolandıran 88 şüpheli yakalanarak gözaltı na alındı.

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