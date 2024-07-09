Nitelikli dolandırıcılık suçuna karşı düzenlenen DÜĞÜM-1 operasyonu, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli olmak üzere toplam 19 ilde gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, bin 748 vatandaşı dolandıran 88 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bin 748 vatandaş dolandırıldı
Operasyon kapsamında, bin 748 vatandaşın nitelikli dolandırıcılık suçuna maruz kaldığı tespit edildi. Şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı ve ciddi maddi zarara uğrattığı belirlendi.
Şüpheliler gözaltında
DÜĞÜM-1 operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 88 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.