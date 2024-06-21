Bunlar da ilginizi çekebilir

Oyuncu Tolga Sarıtaş (32), yaklaşık beş yıldır aşk yaşadığı İzmirli modacı Zeynep Mayruk'la (35) evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle nişanlanmıştı. Sarıtaş ve Mayruk'un düğün tarihi belli oldu.Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmuştu.

5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile İzmirli modacı Zeynep Mayruk nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğün tarihi belli oldu genç aşıklar 27 Haziran tarihinde Yeniyer Alaçatı ’da evleniyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.