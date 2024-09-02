Mersin’in Erdemli ilçesinde bir düğün sırasında resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle çıkan tartışma, kavga ve bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı, biri Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın detayları

Gece saat 23.00 sıralarında Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda, damat M.S.P. ve gelin A.P.’nin düğün töreninin sonunda resmi nikah yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gelin ve damadın yakınları arasında kavgaya dönüştü.

2 kişi bıçakla yaralandı

Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, diğer 6 kişi darbelerle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da kavgada hafif yaralandığı bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, bıçaklı saldırıya karıştığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu ve Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.