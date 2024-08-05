Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ve damadın, düğün gününe ait görüntüleri ortaya çıktı. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de yapılan düğün, ne yazık ki mutlu bir anı olarak kalmadı.

Kazanın detayları

İmam Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, düğünlerinin ardından gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyahat ederken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı başka bir araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle gelin ve damat olay yerinde hayatını kaybetti.

Düğün anıları gözler önüne serildi

Kazanın ardından, Mustafa Özer ve Havvanur Biltekin’in Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı.