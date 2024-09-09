Ankara Valiliği, Çankaya ilçesinde gerçekleşen bir düğün sırasında ve sonrasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Düğün etkinliğinde çıkan tartışma sonucunda bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Valilikten olayla ilgili detaylı açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, 7 Eylül 2024 tarihinde Çankaya’da gerçekleştirilen düğün sırasında ve hemen sonrasında yaşanan tartışmanın ardından bir kişinin ateşli silah ile yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Emniyet birimlerinin olayın hemen ardından kapsamlı bir soruşturma başlattığı ve 8 Eylül 2024 tarihinde olaya karıştığı belirlenen 6 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ve adli süreçlerin yürütülmesi için Cumhuriyet Savcılığı tarafından talimatlar verildiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Valilik açıklamasında, olayla ilgili olarak yürütülen tahkikatın çok yönlü bir şekilde devam ettiği ve olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atıldığı ifade edildi.