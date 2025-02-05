Bir düğünün en özel anlarından biri, hiç şüphesiz gelin ve damadın ilk dansıdır. Bu unutulmaz anı taçlandıracak şarkıların seçimi de büyük bir titizlik gerektiriyor. İlk dans şarkısı, çiftin birbirlerine olan aşkını ve bağlılıklarını yansıtmalı, düğünlerinin en özel anına eşlik etmelidir.
Düğün şarkıları zaman içinde değişiklik göstermiş olsa da, klasikleşmiş ve herkesin unutamadığı romantik melodiler her dönemde yerini koruyor. Son yıllarda ise gelin ve damatlar, yeni çıkan romantik şarkılarla da dans etmeyi tercih ediyor. Hem Türkçe hem de yabancı şarkılardan oluşan bir listeyle, en çok tercih edilen düğün şarkılarını derledik.
İşte geçmişten günümüze en popüler düğün şarkıları
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Sultanım – Mustafa Ceceli
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Kalp Yolu – Kürşat Zengin
- En Mükemmel Misafirim – Yalın
- Olmazsa Olmazımsın – Enbe Orkestrası ft. İlyas Yalçıntaş & Büşra Periz
- İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın – Ayla Dikmen & Yaşar
- Seninle Her Şeye Varım Ben – Kayahan & İpek Acar
- Hoş Geldin – Sezen Aksu
- La Vie En Rose – Grace Jones
- Sonsuza Kadar – Gökhan Tepe
- Söz Verdik – Nalan
- Bana Ellerini Ver – Özdemir Erdoğan
- Hayat Arkadaşım – Özcan Deniz
- Hastalıkta Sağlıkta – Mustafa Ceceli
- Kadınım – Mehmet Erdem
- Her Şey Seninle Güzel – Zerrin Özer
- En Kıymetlim – Kenan Doğulu
- İyi Günde Kötü Günde – Altay
- Ömrümün Sahibi – Rafet El Roman
- Mutlu Son – Murat Baytekin
- I’m Your Man – Leonard Cohen
- Aşkın Bana Değdi Değeli – Funda Arar
- Ben Bir Tek Kadın Sevdim – Selami Şahin/Burcu Güneş
- Papatya Gibisin – Tanju Okan
- Mutlu Sonsuz – Çağatay Ulusoy
- Meleklerin Sözü Var – Yalın
- Bağdat’ı İki Gözüm Kapalı Bulabilirim – Beyaz ve Ayla Çelik
- Büyük Aşkım – Kayahan
- Senden Başka – Suat Suna
- Her Şey Seninle Güzel – Deniz Seki
- When I Need You – Celine Dion
- Sen Eşittir Ben – Toygar Işıklı
- Bizim Şarkımız – Ferhat Göçer
- Sar Beni Başkasına Yasakla – Gökhan Türkmen
- The Notebook “Then” – Brad Paisley
- I Love You – Tanita Tikaram
- Sen – Koray Avcı
- Gül Rengi – Mustafa Ceceli
- Tencere Kapak – Kenan Doğulu
- Melek – Kutsi
- Teşekkür Ederim – Gülben Ergen
- Sen Özelsin – Selami Şahin
- Aşıklar Şehri – Kutsi & Zara
- Beautiful Tango – Hindi Zahra
- Var Mısın – İntizar
- Always Be My Baby – Mariah Carey
- I’m In Love With You – Doro Pesch
- Aşk – Sertab Erener
- Make You Feel My Love – Adele
- Aşk Yemini – Baha
- Beautiful In White – Westlife
- Aklım Hep Sende – Niran Ünsal
- Besame Mucho – Cesaria Evora
- Beni Sensiz Bırakma – Mithat Körler
- Aşkım Benim – Mustafa Ceceli
- Seni Bir Tek – Sinan Akçıl & Burcu Güneş
- Aşk Bir Mucize – Mucize Orkestra
- My All – Mariah Carey
- Hoş Geldin – Resul Dindar
- I See Love – Passenger
- Aşk Sana Benzer – Nurettin Rençber
- Marry Me – Train
- The Power Of Love – Céline Dion
- Dilberim – Çelik
- Dance Me To The End Of Love – Leonard Cohen
- İki Romantik Deli – Yusuf Güney
- Ya Olmasaydın – Orhan Ölmez
- Canımsın Benim – Selami Şahin
- You And I – Lara Fabian
- You’re Beautiful – James Blunt
- Kalbimin Tek Sahibine – İrem Derici
- Aşk Eşittir Biz – İrem Derici
- Senden Başka – Suat Suna
- O Sole Mio – Il Volo
- Haydi Söyle – Kalben
- Üzüm – Ferhat Göçer
- Sevgilim – Mustafa Ceceli
- Aşk Bahçemsin – Hakan Altun
- Hasret – Koray Avcı
- Okyanus – Sinan Akçıl
- I Can’t Help Falling In Love With You – Elvis Presley
- Seni Seviyorum – Rafet El Roman
- Sarıl Bana – Ferhat Göçer
- İlan-ı Aşk – Kutsi
- T’as L’air D’une Chanson – Serge Reggiani
- Love And Marriage – Frank Sinatra
- I Want To Spend My Lifetime Loving You – Marc Anthony & Tina Arena
- Aşk Bir Kahkaha – Yıldız Tilbe
- Kalbine Sürgün – Rafet El Roman Feat. Ezo
- Santa Maria – Gotan Project
- Beni Al – Pinhani
- Razı Olmaktır Aşk – Keremcem
- My Heart Will Go On (Titanic) – Celine Dion
- Ellerinden Öper – Gülşen
- Thinking Out Loud – Ed Sheeran
- Ya Sana Bir Şey Olursa – Demet Akalın
- Flightless Bird, American Mouth – Twilight Soundtrack
- This I Promise You – N Sync
- Sarıl Bana – Ferhat Göçer
- Saklı Düşler – Cengiz Kurtoğlu
- All My Life – Karla Bonoff
- Can You Feel The Love Tonight – Elton John
- A Moment Like This – Kelly Clarkson
- Shape Of My Heart – Sting
- Til My Last Day – Justin Moore
- You And Me – Lifehouse
- One Day In Your Life – Michael Jackson
- Amore Si – Tanita Tikaram
- Lady – Kenny Rogers
- You Needed Me – Anne Murray
- One In A Million – Bosson
- When I Fall In Love – Celine Dion
- Sen İstanbul’sun – Gökhan Türkmen
- Muchacha Ojos De Papel – Almendra
- Kör Bıçak – Yaşar
- Cause I Love You – Lenny Williams
- I Won’t Give Up – Jason Mraz
- Por Una Cabeza – Carlos Gardel
- Kalp Kalbe Karşı – Aslı Güngör - Ferhat Göçer
- I Do – Westlife
- Sarı Laleler – MFÖ
- A Long And Lasting Love – Crystal Gayle
- Love Me – Elvana Gjata
- How Do I Live Without You – Leann Rimes
- A Thousand Years – Christina Perri
- Juan Boliche – Piero
- Have I Told Lately – Rod Stewart
- Can’t Help Falling In Love With You – Andy Williams
- A Beautiful Mess – Jason Mraz
- More Than Words – Extreme
- Beyaz – Ebru Gündeş
- At Last – Etta James
- A Very Special Love – Sounds Of Blackness
- A Dream Is A Wish Your Heart Makes – Kimberley Locke
- The Way You Look Tonight – Tony Bennett
- When You Look Me In The Eyes – Jonas Brothers
- Hello – Lionel Richie
- A Case Of You – Joni Mitchell
- Take My Breath Away – Berlin
- Only Time – Enya
- From This Moment On – Shania Twain
- I Don’t Want To Miss A Thing – Aerosmith
- I Swear – All-4-One
- Falling Slowly – Glen Hansard & Marketa Irglova
- Fly Me To The Moon – Frank Sinatra
- With Or Without You – U2