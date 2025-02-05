Bir düğünün en özel anlarından biri, hiç şüphesiz gelin ve damadın ilk dansıdır. Bu unutulmaz anı taçlandıracak şarkıların seçimi de büyük bir titizlik gerektiriyor. İlk dans şarkısı, çiftin birbirlerine olan aşkını ve bağlılıklarını yansıtmalı, düğünlerinin en özel anına eşlik etmelidir.

Düğün şarkıları zaman içinde değişiklik göstermiş olsa da, klasikleşmiş ve herkesin unutamadığı romantik melodiler her dönemde yerini koruyor. Son yıllarda ise gelin ve damatlar, yeni çıkan romantik şarkılarla da dans etmeyi tercih ediyor. Hem Türkçe hem de yabancı şarkılardan oluşan bir listeyle, en çok tercih edilen düğün şarkılarını derledik.

İşte geçmişten günümüze en popüler düğün şarkıları

Sultanım – Mustafa Ceceli

Kalp Yolu – Kürşat Zengin

En Mükemmel Misafirim – Yalın

– Yalın Olmazsa Olmazımsın – Enbe Orkestrası ft. İlyas Yalçıntaş & Büşra Periz

– Enbe Orkestrası ft. İlyas Yalçıntaş & Büşra Periz İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın – Ayla Dikmen & Yaşar

– Ayla Dikmen & Yaşar Seninle Her Şeye Varım Ben – Kayahan & İpek Acar

– Kayahan & İpek Acar Hoş Geldin – Sezen Aksu

– Sezen Aksu La Vie En Rose – Grace Jones

– Grace Jones Sonsuza Kadar – Gökhan Tepe

– Gökhan Tepe Söz Verdik – Nalan

– Nalan Bana Ellerini Ver – Özdemir Erdoğan

– Özdemir Erdoğan Hayat Arkadaşım – Özcan Deniz

– Özcan Deniz Hastalıkta Sağlıkta – Mustafa Ceceli

– Mustafa Ceceli Kadınım – Mehmet Erdem

– Mehmet Erdem Her Şey Seninle Güzel – Zerrin Özer

– Zerrin Özer En Kıymetlim – Kenan Doğulu

– Kenan Doğulu İyi Günde Kötü Günde – Altay

– Altay Ömrümün Sahibi – Rafet El Roman

– Rafet El Roman Mutlu Son – Murat Baytekin

– Murat Baytekin I’m Your Man – Leonard Cohen

– Leonard Cohen Aşkın Bana Değdi Değeli – Funda Arar

– Funda Arar Ben Bir Tek Kadın Sevdim – Selami Şahin/Burcu Güneş

– Selami Şahin/Burcu Güneş Papatya Gibisin – Tanju Okan

– Tanju Okan Mutlu Sonsuz – Çağatay Ulusoy

– Çağatay Ulusoy Meleklerin Sözü Var – Yalın

– Yalın Bağdat’ı İki Gözüm Kapalı Bulabilirim – Beyaz ve Ayla Çelik

– Beyaz ve Ayla Çelik Büyük Aşkım – Kayahan

– Kayahan Senden Başka – Suat Suna

– Suat Suna Her Şey Seninle Güzel – Deniz Seki

– Deniz Seki When I Need You – Celine Dion

– Celine Dion Sen Eşittir Ben – Toygar Işıklı

– Toygar Işıklı Bizim Şarkımız – Ferhat Göçer

– Ferhat Göçer Sar Beni Başkasına Yasakla – Gökhan Türkmen

– Gökhan Türkmen The Notebook “Then” – Brad Paisley

– Brad Paisley I Love You – Tanita Tikaram

– Tanita Tikaram Sen – Koray Avcı

– Koray Avcı Gül Rengi – Mustafa Ceceli

– Mustafa Ceceli Tencere Kapak – Kenan Doğulu

– Kenan Doğulu Melek – Kutsi

– Kutsi Teşekkür Ederim – Gülben Ergen

– Gülben Ergen Sen Özelsin – Selami Şahin

– Selami Şahin Aşıklar Şehri – Kutsi & Zara

– Kutsi & Zara Beautiful Tango – Hindi Zahra

– Hindi Zahra Var Mısın – İntizar

– İntizar Always Be My Baby – Mariah Carey

– Mariah Carey I’m In Love With You – Doro Pesch

– Doro Pesch Aşk – Sertab Erener

– Sertab Erener Make You Feel My Love – Adele

– Adele Aşk Yemini – Baha

– Baha Beautiful In White – Westlife

– Westlife Aklım Hep Sende – Niran Ünsal

– Niran Ünsal Besame Mucho – Cesaria Evora

– Cesaria Evora Beni Sensiz Bırakma – Mithat Körler

– Mithat Körler Aşkım Benim – Mustafa Ceceli

– Mustafa Ceceli Seni Bir Tek – Sinan Akçıl & Burcu Güneş

– Sinan Akçıl & Burcu Güneş Aşk Bir Mucize – Mucize Orkestra

– Mucize Orkestra My All – Mariah Carey

– Mariah Carey Hoş Geldin – Resul Dindar

– Resul Dindar I See Love – Passenger

– Passenger Aşk Sana Benzer – Nurettin Rençber

– Nurettin Rençber Marry Me – Train

– Train The Power Of Love – Céline Dion

– Céline Dion Dilberim – Çelik

– Çelik Dance Me To The End Of Love – Leonard Cohen

– Leonard Cohen İki Romantik Deli – Yusuf Güney

– Yusuf Güney Ya Olmasaydın – Orhan Ölmez

– Orhan Ölmez Canımsın Benim – Selami Şahin

– Selami Şahin You And I – Lara Fabian

– Lara Fabian You’re Beautiful – James Blunt

– James Blunt Kalbimin Tek Sahibine – İrem Derici

– İrem Derici Aşk Eşittir Biz – İrem Derici

– İrem Derici Senden Başka – Suat Suna

– Suat Suna O Sole Mio – Il Volo

– Il Volo Haydi Söyle – Kalben

– Kalben Üzüm – Ferhat Göçer

– Ferhat Göçer Sevgilim – Mustafa Ceceli

– Mustafa Ceceli Aşk Bahçemsin – Hakan Altun

– Hakan Altun Hasret – Koray Avcı

– Koray Avcı Okyanus – Sinan Akçıl

– Sinan Akçıl I Can’t Help Falling In Love With You – Elvis Presley

– Elvis Presley Seni Seviyorum – Rafet El Roman

– Rafet El Roman Sarıl Bana – Ferhat Göçer

– Ferhat Göçer İlan-ı Aşk – Kutsi

– Kutsi T’as L’air D’une Chanson – Serge Reggiani

– Serge Reggiani Love And Marriage – Frank Sinatra

– Frank Sinatra I Want To Spend My Lifetime Loving You – Marc Anthony & Tina Arena

– Marc Anthony & Tina Arena Aşk Bir Kahkaha – Yıldız Tilbe

– Yıldız Tilbe Kalbine Sürgün – Rafet El Roman Feat. Ezo

– Rafet El Roman Feat. Ezo Santa Maria – Gotan Project

– Gotan Project Beni Al – Pinhani

– Pinhani Razı Olmaktır Aşk – Keremcem

– Keremcem My Heart Will Go On (Titanic) – Celine Dion

– Celine Dion Ellerinden Öper – Gülşen

– Gülşen Thinking Out Loud – Ed Sheeran

– Ed Sheeran Ya Sana Bir Şey Olursa – Demet Akalın

– Demet Akalın Flightless Bird, American Mouth – Twilight Soundtrack

– Twilight Soundtrack This I Promise You – N Sync

– N Sync Sarıl Bana – Ferhat Göçer

– Ferhat Göçer Saklı Düşler – Cengiz Kurtoğlu

– Cengiz Kurtoğlu All My Life – Karla Bonoff

– Karla Bonoff Can You Feel The Love Tonight – Elton John

– Elton John A Moment Like This – Kelly Clarkson

– Kelly Clarkson Shape Of My Heart – Sting

– Sting Til My Last Day – Justin Moore

– Justin Moore You And Me – Lifehouse

– Lifehouse One Day In Your Life – Michael Jackson

– Michael Jackson Amore Si – Tanita Tikaram

– Tanita Tikaram Lady – Kenny Rogers

– Kenny Rogers You Needed Me – Anne Murray

– Anne Murray One In A Million – Bosson

– Bosson When I Fall In Love – Celine Dion

– Celine Dion Sen İstanbul’sun – Gökhan Türkmen

– Gökhan Türkmen Muchacha Ojos De Papel – Almendra

– Almendra Kör Bıçak – Yaşar

– Yaşar Cause I Love You – Lenny Williams

– Lenny Williams I Won’t Give Up – Jason Mraz

– Jason Mraz Por Una Cabeza – Carlos Gardel

– Carlos Gardel Kalp Kalbe Karşı – Aslı Güngör - Ferhat Göçer

– Aslı Güngör - Ferhat Göçer I Do – Westlife

– Westlife Sarı Laleler – MFÖ

– MFÖ A Long And Lasting Love – Crystal Gayle

– Crystal Gayle Love Me – Elvana Gjata

– Elvana Gjata How Do I Live Without You – Leann Rimes

– Leann Rimes A Thousand Years – Christina Perri

– Christina Perri Juan Boliche – Piero

– Piero Have I Told Lately – Rod Stewart

– Rod Stewart Can’t Help Falling In Love With You – Andy Williams

– Andy Williams A Beautiful Mess – Jason Mraz

– Jason Mraz More Than Words – Extreme

– Extreme Beyaz – Ebru Gündeş

– Ebru Gündeş At Last – Etta James

– Etta James A Very Special Love – Sounds Of Blackness

– Sounds Of Blackness A Dream Is A Wish Your Heart Makes – Kimberley Locke

– Kimberley Locke The Way You Look Tonight – Tony Bennett

– Tony Bennett When You Look Me In The Eyes – Jonas Brothers

– Jonas Brothers Hello – Lionel Richie

– Lionel Richie A Case Of You – Joni Mitchell

– Joni Mitchell Take My Breath Away – Berlin

– Berlin Only Time – Enya

– Enya From This Moment On – Shania Twain

– Shania Twain I Don’t Want To Miss A Thing – Aerosmith

– Aerosmith I Swear – All-4-One

– All-4-One Falling Slowly – Glen Hansard & Marketa Irglova

– Glen Hansard & Marketa Irglova Fly Me To The Moon – Frank Sinatra

– Frank Sinatra With Or Without You – U2