Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünlerde takılan ziynet eşyalarının paylaşımına ilişkin önemli bir emsal kararına imza attı. Çiftlerin boşanma sürecinde sıkça karşılaşılan ziynet eşya anlaşmazlıklarına son vermek amacıyla verilen kararda, takının kime takıldığı, eşyaların o kişiye ait olduğunu belirleyecek.

Emsal kararın detayları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında ziynet eşyalarının paylaşımına dair yeni bir içtihat oluşturdu. Karara göre, ziynet eşyalarının paylaşımında taraflar arasında bir anlaşma olmadığı sürece, takının kime takıldığı esas alınacak. Bu yeni içtihat, daha önce tüm ziynet eşyalarının kadına ait olduğu yönündeki kararı değiştirmiştir.

Taraflar arası anlaşma

Yargıtay’ın 2023/5704 E. 2024/2402 K. sayılı ilamında belirtildiği üzere, eğer taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımıyla ilgili bir anlaşma varsa, bu anlaşma geçerli olacak. Ancak anlaşma yoksa, ziynet eşyalarının kime takıldığına göre paylaşılacağına hükmedilecek. Bu durumda, erkeğe takılan ziynet eşyaları erkeğe, kadına takılan ziynet eşyaları ise kadına ait olacak.

Cinsiyete özgü ziynet eşyalarına inceleme

Yeni içtihata göre, ziynet eşyalarının cinsiyete özgü olması halinde, cinsiyete uygunluk göz önünde bulundurulacak. Eğer tereddüt oluşursa, bilirkişinin inceleme yapması gerekecek. Bilirkişi, ziynet eşyasının her iki cinsiyet için de uygun olduğunu belirlerse, bu eşyaların takıldığı kişiye ait sayılacak.

Ortak torba ve sandık takıları

Düğünlerde sıklıkla kullanılan bir diğer yöntem ise takıların gelin ve damadın üzerine takılmak yerine ortak bir torba veya sandıkta toplanmasıdır. Bu durumda, ziynet eşyalarının cinsiyetine göre özellikleri değerlendirilerek karar verilecek. Eğer özel bir özellik tespit edilemezse, bu ziynet eşyaları ortak kabul edilecek.