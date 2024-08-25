Sivas'ın Gemerek ilçesinde düğün için seyahat edenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 20’ye yakın kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs, şarampole yuvarlandı. Araçta toplamda 27 kişi bulunuyordu ve kazada 20’ye yakın kişi çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine müdahale

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine hızlıca sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi, ancak tedavilerine devam ediliyor.

Düğün yolunda meydana geldi

Midibüsün, Ankara'nın Şarkışla ilçesinden düğün için Sivas'a gitmekte olduğu öğrenildi.