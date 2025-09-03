Mutluluğa adım atan bir gelinin en özel günü, talihsiz bir olayla gölgelendi. Düğün sırasında küçük bir çocuğun gelinin duvağına basması, salonda gergin anlara neden oldu. Çocuğun bastığı duvak ve gelinin tacı, bir anda gelinin başından çekilerek yere düştü.

O anlar, düğün salonundaki kameralar tarafından kaydedilirken görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoda, gelinin yaşadığı şaşkınlık ve canının yandığı anlar net bir şekilde görülüyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüler yayıldıktan sonra sosyal medyada birçok kullanıcı olaya tepki gösterdi. Paylaşımların altına,

"Gelin çok sabırlıymış, hiç tepki göstermedi",

“Düğünlere çocuk yasağı getirilmeli”,

“En mutlu günü mahvoldu, yazık oldu”

gibi yorumlar yapıldı.

GELİNİN MORALİ BOZULDU

Talihsiz olay sonrası moralinin bozulduğu görülen gelin, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Çocuğun ise durumu fark etmediği ve oyun oynarken kazara duvağa bastığı öğrenildi.

Kısa sürede viral olan video, düğünlerde yaşanabilecek aksilikleri bir kez daha gözler önüne sererken, birçok kullanıcı bu tarz olayların önlenmesi için ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.