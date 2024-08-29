Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Şarkışla İlçesi'ne bağlı bir köyde düğün merasiminde korku ve panik yaratarak genel güvenliği tehlikeye sokan 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi kapsamında yapılan denetimlerde, düğün ve benzeri etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gözaltına alınan kişilerin üzeri ve konutlarında yapılan aramalarda, 9'u kurusıkı toplam 12 tabanca ve 100 mermi ele geçirildi. Yapılan ifadelerin ardından serbest bırakılan kişilerden 9'una, silah ve mermi bulundurmaktan dolayı toplam 74 bin 898 lira idari para cezası kesildi.