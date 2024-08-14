SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yapılan zamlar, dul ve yetim maaşlarını da etkiledi. Ancak maaş hesaplamalarındaki farklılıklar, birçok vatandaşın kafasında soru işaretleri yarattı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılırken, dul ve yetim aylıkları da bu artıştan payını aldı. Peki, en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu ve hesaplamalarda neden karışıklık yaşandı?

Zamlı emekli maaşları ve dul ve yetim aylıkları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24,73'lük zam sonrası, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bu artış, yaklaşık 4,5 milyon dul ve yetim aylığı alanı da etkiledi. Yeni düzenleme ile en düşük dul ve yetim aylıkları, hisseleri oranında arttı:

%25 hisseye göre : 3.125 TL

: 3.125 TL %50 hisseye göre : 6.250 TL

: 6.250 TL %75 hisseye göre: 9.375 TL

Kafa karışıklığının sebebi nedir?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’a göre, yaşanan kafa karışıklığının temel sebebi, emekli maaşlarındaki kök maaş hesaplamalarından kaynaklanıyor. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldığında, kök maaşı düşük olan dul ve yetim aylığı sahiplerinin maaşları da artmıştı. Ancak Temmuz zammı sonrası hesaplamalar karıştı. Kök maaşı düşük olanlar, zamlı maaşlarını hesapladıklarında daha düşük bir tutar aldıklarını fark etti.

Kök maaş ve ek ödeme karmaşası

Dul ve yetim maaşı sahiplerinin maaşları, kök maaş üzerinden hesaplanırken, üzerine eklenen yüzde 4'lük ek ödeme tutarı da kafa karışıklığına yol açtı. Örneğin, kök maaşı 1.500 TL olan bir kişinin maaşı, yüzde 24,73’lük zam sonrası 1.961 TL oldu. Ancak bu kişi, en düşük emekli maaşı farkından dolayı 3.125 TL maaş alması gerekirken, Temmuz ayında sadece 1.961 TL aldı ve fark ödemesi olarak 1.164 TL hesaplarına yatırıldı.