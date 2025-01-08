Dul ve yetim maaşlarına zam geldi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan %15,75 oranındaki zam, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, vefat eden sigortalıların eşleri ve çocukları için belirlenen yeni maaş tutarları netleşti.

SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim maaşları

2025 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Bu artışla birlikte dul ve yetim aylıkları şu şekilde güncellendi:

%75 oranında dul maaşı: Taban maaş 10.852 TL

%50 oranında dul maaşı: Taban maaş 7.234 TL

%25 oranında yetim maaşı (bir çocuk için): Taban maaş 3.617 TL

Emekli Sandığı dul ve yetim maaşları

Memur emeklilerinin en düşük maaşı da 17.587 TL’den 19.617 TL’ye çıktı. Bu düzenleme, Emekli Sandığı kapsamında dul ve yetim maaşlarını şöyle etkiledi:

%75 oranında dul maaşı: Taban maaş 14.713 TL

%50 oranında dul maaşı: Taban maaş 9.808 TL

%25 oranında yetim maaşı (bir çocuk için): Taban maaş 4.904 TL

Hesaplama nasıl yapılıyor?

Dul ve yetim maaşları, vefat eden sigortalının son maaşının belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanıyor. Bu oran genellikle:

%25

%50

%75 olarak uygulanıyor.

Sigortalının bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsü (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) ve hak sahiplerinin sayısı da maaş miktarını etkiliyor.