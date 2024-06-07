Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

"Yıkılmadan, azimle devam edin"

Başkan Duman, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla öğrencilere seslendi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta sonu önemli bir sınava gireceksiniz. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin bu sınava büyük bir azimle hazırlandığınıza eminim. Bu sınav elbette çok önemli ancak unutmayın ki sadece bir sınav... Önemli olan ne istediğinizi bilerek yılmadan, azimle bu yolda devam etmeniz. Bu nedenle, sınavın sonucu ne olursa olsun, kendinize olan inancınızı asla kaybetmeyin, hayallerinizin peşinden koşmaktan da kesinlikle vazgeçmeyin. Unutmayın ki sizlerin değerinizi belirleyen sadece birkaç saatlik bir sınav olamaz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Şansınız bol olsun."

"Gürültüye göz açtırmayacağız"

Ayrıca, sınav esnasında gürültü kirliliği yaşanmaması için Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün görev başında olacağını belirten Başkan Duman, gürültü yapanlara göz açtırmayacaklarını ifade etti. Bu önlemle sınav sürecinin öğrenciler için olabildiğince sakin ve odaklanmaya uygun bir ortamda geçmesini sağlamayı hedefliyorlar.