Duman, 11 yıl sonra yeni bir albüm çıkaracak. 16 parçalık stüdyo albümünden “Nerde Benim Kafam” ve “Kufi” şarkılarını müzikseverlere sundu.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas 2013’teki “Darmaduman” albümünden beri ayrı ayrı tekliler ve albümler yayımlıyordu.

1999'da İstanbul'da kurulan Duman, günümüzde Kaan Tangöze (vokal ve gitar), Batuhan Mutlugil (geri vokal ve gitar), Ari Barokas (geri vokal ve bas gitar) ve Doğaç Titiz'den (davul) oluşuyor. Grup Kaan Tangöze'nin geniş aralıklı vokal performanslarıyla birlikte Amerikan Grunge ve Alternatif rock türlerini Türkiye'ye özgü Arabesk ve Halk müziğini birleştiren tarzıyla tanınıyor.

Grubun solisti Kaan Tangöze, ilk solo akustik albümü olan “Gölge Etme” albümünü 1 Ekim 2015 tarihinde piyasaya sürmüştü. Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde (31 Mayıs) duyurulan albümde “Taksim Meydanı” isimli şarkı yer almıştı. 6 Ocak 2022 ise “Aşık Mahzuni Şerif Türküleri” adındaki ikinci solo albümünü yayımladı.