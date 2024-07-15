Manşinel ağaçları, Güney Florida, Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzeyindeki kumlu topraklar ve mangrovlar gibi doğal yaşam alanlarında kötü üne sahiptirler. Birçoğu uyarı işaretleriyle etiketlenmiştir. Araştırmacılara göre, kötü şöhretli sömürgeci Kristof Kolomb'un bu ağacın meyvesine "manzanilla de la muerte" veya "ölümün küçük elması" adını verdiği söylenmektedir.

Manşinel ağaçları 3-15 metre arasında uzayabilir ve düz, açık kahverengi bir kabuğa sahiptir. Uzun dalları vardır ve yaprakları yumurta şeklindedir, yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olup dişli kenarlara sahiptir. Küçük ve pembe çiçekleri olan bu ağacın yuvarlak, sarı-yeşil meyveleri bulunmaktadır.

Manşinel ağacı, dış görünümüne rağmen güçlü bir toksin içerir. Bu toksin maddesinin tam içeriği henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, Manşinel ağacı etrafında ölüm saçtığı bilinmektedir.