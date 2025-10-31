Esenler’de 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında dumanlar binayı sardı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, dumandan etkilenen 15 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Esenler’de 5 katlı binada yangın paniği

İstanbul’un Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Saat 21.30 sıralarında başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın merdiven boşluğunda meydana geldi.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte yoğun duman tüm binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Olay yerine gelen Esenler İtfaiyesi ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları merdiven aracı yardımıyla tahliye etti. Binadan çıkarılanların büyük bölümünün duman zehirlenmesi riski taşıdığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde 15 kişinin dumandan etkilendiği tespit edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma yaparken, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirici olarak değerlendirilirken, Esenler Kaymakamlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.