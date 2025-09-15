Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde oluşturulan öğrenci destek masasında gençlerle bir araya geldi.

Öğrenciler ve aileleri, üniversite temsilcileri tarafından karşılanırken, ilk andan itibaren yanlarında DPÜ’yü görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Rektör Kızıltoprak da öğrencilerle sohbet ederek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni tercih ettikleri için teşekkürlerini sundu ve yeni dönemde kazanılacak başarıların öğrencilerin katkısıyla şekilleneceğini vurguladı.

Yeni öğrencilerin barınma alanlarını da yakından takip eden Prof. Dr. Kızıltoprak, Evliya Çelebi Yerleşkesi içindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtları ziyaret ederek öğrencilerle birebir sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Rektör Kızıltoprak, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ailesine katılan sevgili gençler, hayallerinizin peşinden yürüdüğünüz bu yolculukta ilk adımlarınızı atarken sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dumlupınar’ın köklü geçmişi ve güçlü ailesiyle artık sizler de bu büyük yolculuğun bir parçasısınız. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Hepinize hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

DPÜ’nün sıcak karşılama uygulaması, öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve Kütahya’daki ilk günlerinde onlara destek olmayı amaçlıyor.