Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinden gelen bursiyerlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, şehitliklerin ve milli mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; vatan uğrunda ölen varsa vatandır” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, piknik öncesinde Kütahya Milli Parklar Alan Kılavuzu Recep Cenik rehberliğinde Zafer Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ve Dumlupınar Diorama Müzesi’ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilavetiyle tüm şehitler ve vakıf kurucuları için dualar edildi.

Piknik boyunca çocuklar ve aileler için çeşitli ikramlar sunuldu, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde yüz boyama ve oyun etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftü Vekili Tahsin Ekin ve Dumlupınar Merkez Camii İmam Hatibi Nurullah Yumak katılım sağladı. Program, dostluk ve paylaşım ruhu içerisinde sona erdi.