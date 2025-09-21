Etkinlik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinden bursiyerlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Etkinlik programında konuşan Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; vatan uğrunda ölen varsa vatandır” sözleriyle şehitliklerin ve milli mücadelenin önemine dikkat çekti.

Piknik öncesinde katılımcılar, Kütahya Milli Parklar Alan Kılavuzu Recep Cenik rehberliğinde Zafer Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ve Dumlupınar Diorama Müzesi’ni ziyaret etti. Şehitlik ziyareti sırasında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle tüm şehitlere ve vakıf kurucularına dualar edildi.

Etkinlik kapsamında, çocuklar ve aileler için çeşitli ikramlar sunulurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen yüz boyama ve oyun etkinlikleriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Programa Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftü Vekili Tahsin Ekin ve Dumlupınar Merkez Camii İmam Hatibi Nurullah Yumak katıldı. Etkinlik, dostluk ve muhabbet ortamında tamamlandı.