EURO 2024’de İspanya Milli Takımı ile yaşadığı şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olan Lamine Yamal bir süredir birlikte olduğu Alex Padilla ile gündemdeydi. Padilla’nın başka bir erkeğin kucağında eğlenirken çekilen videosunu sosyal medya hesabından gören Yamal, sevgilisini sosyal medya hesaplarından çıkarmıştı. Ancak yıldız futbolcu yas tutmak yerine, bir gün sonra bir başka kadınla görüntülendi.

Yas tutmadı

Arkadaşlarıyla eğlenirken çekilen fotoğrafı medyaya yayılırken, Lamine Yamal’ın bir başka kadına yakınlığı dikkatlerden kaçmadı. İspanya ve dünya futbolunun yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki futbolcu başarılarından çok magazin hayatı konuşulması da bazı otoriteler tarafından eleştirildi.

Pele’nin rekorunu geçmişti

Lamine Yamal, futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanın da sahibi oldu.

Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye aitti.