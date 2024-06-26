Dün 33,13 TL'ye çıkarak rekor tazeleyen dolar bugün 32,99 liradan, euro ise 35,30 liradan işlem görüyor.

Güncel döviz kurları

Dolar: 32,99 TL

32,99 TL Euro: 35,30 TL

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne Türk Lirası karşısında değer kazanarak başladı. Serbest piyasada dolar kuru 32,99 liradan işlem görürken, euronun satış fiyatı ise 35,3030 lira olarak belirlendi. Dün tarihi rekorunu tazeleyen dolar, 33,13 TL'ye kadar çıkmıştı. Dolar en düşük 32,91 TL'yi görerek günü 32,94 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 35,4620 TL’den, en düşük 35,2558 TL’den işlem görürken günü 35,3410 TL olarak kapattı.

Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, piyasalarda belirsizliği artırırken yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomik dalgalanmaların devam etmesi beklenirken, uzmanlar döviz kurlarındaki değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.