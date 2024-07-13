İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, su birikintisinden geçmeye çalışan Deniz'in bir anda yere yığıldığını, çevreden yardıma gelen Öktemay'ın da akıma kapılıp yere düştüğünü gösteriyor.

İzmir'in Alsancak semtinde yaşanan trajik olayda, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın da aynı şekilde yere düştüğü görülüyor.

Elektrik kaçağından yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları belirtildi.

Yakınları üzgün

Yakınları, önce Özge Ceren Deniz'in akıma kapıldığını ve İnanç Öktemay’ın onu kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşanan trajik olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ettiler.

Özge Ceren Deniz'in cenazesinin memleketi Osmaniye'ye götürüleceği ve İnanç Öktemay'ın cenazesinin ise bugün ikindi namazında İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

'BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM'

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

‘DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞI GİBİ BİR ŞEY OLMUŞTU'

Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz" diye konuştu.

Öte yandan, elektrik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek gerekli incelemelere başladı, yer altı şebekesini test etti.

AKIMA KAPILDIKLARI ANLAR KAMERADA

İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın sağanak sırasında elektrik akımını kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, İzmir'de elektrik kaçağından yaşamını yitiren iki kişiden İnanç Öktemay'ın cenazesine katılmak için İzmir'e geldi. Öktemay'ın teyzesinin torunu olduğunu belirten Başkan Ertemur, "Canım ciğerim. Elimde büyüyen yavrumuz. Acı bir olay. Acıdan ötesi olayın şekli. Ülkemizde ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Bunların mutlaka sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı diye düşünüyorum. Çünkü sokakta yürüyen iki genç akıma kapılıp ölebiliyorsa bu şehirde, özellikle İzmir'de bu düşündürücü bir olay. Üzgünüz tabii ki aile olarak. Ama şu anda yapılacak çok fazla bir şey yok. Şu anda acımızı paylaşıyoruz, acımızla beraberiz ama bu olayın arkasında devam edecek ve takipçisi olacağız. Kesinlikle bu olay unutturulamayacak. İki tane yavru. Aileler, perişan. Taziyemiz bittikten sonra hukuki boyutu ile mücadele edeceğiz. Başınız sağ olsun" dedi.