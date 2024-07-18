Sakarya Büyükşehir SGM’de çocukluk dönemleri boyunca eğitim alan ve hatıralar biriktiren dünün çocuğu, bugünün ise yetişkin gençleri yıllar sonra aynı çatı altında buluşarak hayata karşı özgüvenlerini bu çatı altında kazandıklarını söyledi ve yaşadıkları o dönemi, “Çocukluğumuzu doyasıya yaşadığımız günler” sözleriyle özetledi.

SAKARYA (İGFA) - Sosyal Gelişim Merkezleri, geçmişten günümüze ihtiyaç duyulan her anda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

YILLAR SONRA AYNI ÇATI ALTINDA

SGM çatısı altında açılan onlarca kursta eğitim gören eski kursiyerler, yıllar sonra arkadaşlarıyla aynı çatı altında duygusal bir buluşmada bir araya geldi.

Dünün çocuğu, bugünün ise yetişkin gençleri olan isimler hayata karşı gösterdikleri güçlü çabayla bambaşka noktalara geldi.

HASRET GİDERDİLER

Büyükşehir’in organizasyonuyla aynı kursta hasret gideren eski kursiyerler, birlikte ders gördükleri sınıfları gezerek çocukları ziyaret etti, eski öğretmenleriyle görüştü.

SGM’nin kendilerine kazandırdığı alışkanlıkları ve yetenekleri anlatan öğrenciler, yaşadıkları o dönemi “Çocukluğumuzu doyasıya yaşadığımız günlerdi” diyerek anlattı.

“ÖZGÜVENLİ ŞEKİLDE HAREKET ETMEYİ ÖĞRENDİM”

SAÜ Endüstri Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Furkan Kıroğlu, “SGM kurslarından iletişim becerisinden akıl oyunlarına, zihin gelişiminden drama kursuna kadar birçok alanda özgüvenli bir şekilde nasıl hareket edebileceğimi öğrendim. Kurslardan özgüven gelişimi kazanıp hayata bakış açımı değiştirdim” dedi.

“TİYATRO EĞİTİMİ HAYATIMA YÖN VERDİ”

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Emre Ayyılmaz ise, “SGM kurslarıyla tanışmam ailemin vesilesi ile oldu. Drama ve tiyatro kurslarından aldığım temel tiyatro eğitimi hayatıma yön verdi ve şu an üniversitede tiyatro kulübünde yönetmenlik yapıyorum” diye konuştu.

“BİZİ ÇOCUKLARINDAN AYIRT ETMEDİLER”

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü 2.sınıf öğrencisi Zühre Naz Ölmez de, “SGM kurslarında aldığım drama, yemek, ritim ve gezi kurslarında çok güzel vakitler geçirdim. Aklıma geldikçe hala daha mutlu oluyorum. SGM’nin hayatımdaki izleri insanlarla kaynaşmak, iletişim kurmak, empati yeteneğimin gelişmesi gibi birçok alanda bana katkı sağladı. Burada aldığımız kurslar boyunca bizleri kendi çocuklarından ayırt etmeyen sevgili öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARI SEVMEYİ ÖĞRETEN BİR ORTAM”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi Ahmet Batuhan Bahçe, “Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kurslarına ailem vesilesi ile tanıştım. SGM okul harici nefes aldığım çok güzel bir ortamdı. SGM, çocukken çocukları sevmeyi öğreten bir ortam. SGM ben ve kurstaki diğer çocukları en az okul kadar hayata hazırlayan bir merkezdi. İnsanlarla iletişime geçmeyi, insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimi, bir sorunla karşılaştığım zaman çekinmeden nasıl yardım isteyebileceğimi öğrendim.” dedi.

“ÇOK GÜZEL VAKİTLER GEÇİRDİM”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Nehir Can Yılmaz, “Sosyal Gelişim Merkezleri’nde 2013-2016 yılları arasında kurs alarak çok eğlenceli vakitler geçirdim. Birçok anı ve arkadaş biriktirerek, oyunlar oynayıp, skeçler yazıp, nefes egzersizleri yaptım. Geriye dönüp baktığımda çok eğlenceli geliyor” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir SGM, her yıl Sakarya’nın geleceğine yön veren başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.