Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verilerine göre, 2023 yılında altın üretimi bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 0.5 arttı. 2022’de bu oran yüzde 1.35 iken, 2020’de küresel üretim yüzde 1 kayıpla son 10 yılın ilk düşüşünü yaşamıştı. WGC Baş Pazar Stratejisti Joh Reade, altın madenciliği sektörünün sürdürülebilir büyüme konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Reade, "2024’ün ilk çeyreğinde maden üretimi yüzde 4 artışla rekor seviyeye ulaştı. Ancak 2008 civarındaki hızlı büyümenin ardından, sektörün sürdürülebilir bir büyüme sağlaması zorlaştı" dedi.

Altın rezervleri ve üretim zorlukları

WGC’ye göre, bir madenin üretime hazır hale gelmesi ortalama 10 ila 20 yıl sürüyor ve bulunan yatakların sadece yüzde 10’u yeterli altın içeriyor. Bugüne kadar dünya çapında 187 bin ton altın çıkarıldı, ancak yerin altında çıkarılmayı bekleyen 57 bin ton altın rezervi bulunuyor. Reade, keşif süreçlerinin uzun sürdüğünü, hükümet izinlerinin yıllar aldığını ve altyapı maliyetlerinin arttığını belirtti.

Emtia piyasasında dalgalanmalar

Geçen hafta altın fiyatları ons bazında yüzde 1.4 düşerken, gümüş yüzde 4.1, platin yüzde 6.9 azaldı. Enerji grubunda ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.4 düşerken, doğalgaz fiyatı yüzde 13.5 arttı. Tarım ürünlerinde ise buğday yüzde 7.6, soya fasulyesi yüzde 2.3 değer kaybetti, ancak pirinç yüzde 2.8, mısır yüzde 0.4 yükseldi.

Afrika'nın potansiyeli ve yeni anlaşmalar

Güney Kore-Afrika Zirvesi’nde imzalanan enerji ve doğal kaynak anlaşmaları, Afrika'yı yeniden gündeme getirdi. Afrika, dünya altın üretiminde yüzde 20 paya sahipken, platin üretiminde de lider konumda. Güney Afrika, kıtadaki toplam platin üretiminin yüzde 95'ini karşılıyor ve küresel platin üretiminin yüzde 92'sini elinde bulunduruyor.