Ananas Çorbası

Malzemeler:

- 2 yemek kaşığı margarin

- 2 adet ananas

- 3 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 çay kaşığı pul biber

- 3 su bardağı su

- 5 su bardağı tavuk suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak ananasları soyun, doğrayın ve robotta püre haline getirin.

2. Bir tencerede margarini eritin. Ardından robotta püre haline getirdiğiniz ananasları margarinle hafifçe kavurun.

3. Üzerine 5 su bardağı tavuk suyunu ve 3 su bardağı suyu ekleyin.

4. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.

5. Çorba kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

6. Piştikten sonra üzerine pul biber serpip servis yapın.

Notlar: Ananas Çorbası, sıcak olarak servis edilir. Yanında taze ekmekle veya bir salata ile servis edebilirsiniz.

Ananaslı Karides Şiş

Malzemeler:

- 10 adet temizlenmiş karides

- 30 ml zeytinyağı

- 5 g öğütülmüş karabiber

- 5 adet tane karabiber

- 2 dal taze kekik

- 1 adet dolmalık kırmızı biber

- 1 adet dolmalık sarı biber

- 1/2 adet ananas

- 1/2 adet limon

- 5 g deniz tuzu

Yapılışı:

1. Temizlenmiş karidesleri derin bir kaba alın. Üzerlerine zeytinyağı, öğütülmüş karabiber ve taze kekik ekleyip karıştırın. Karidesleri bu karışımla 10 dakika dinlendirin.



2. Kırmızı ve sarı dolmalık biberleri, ananası ve limonu kuşbaşından biraz daha büyük doğrayın. Bir kaba alın ve az miktarda kekik, zeytinyağı ve deniz tuzuyla harmanlayın.

3. Karides, biberler, ananas ve limon dilimlerini ızgara şişlere sırasıyla takın. Tüm şişleri bu şekilde hazırlayın.

4. Hazırladığınız karides şişlerini önceden ısıtılmış ızgaraya yerleştirin. Her iki tarafını da yaklaşık 3 dakika pişirin, karidesler pembeleşene ve biberler hafifçe karamelize olana kadar.

5. Piştikten sonra sıcak olarak servis edin. İsteğe bağlı olarak yanında taze limon dilimleri ile servis yapabilirsiniz.

Notlar: Ananaslı Karides Şiş, hafif ve nefis bir ızgara tarifi olup, hazırlaması kolaydır ve görsel olarak da şık bir sunum sağlar.

Afiyet olsun!

Ananasın Sağlık Faydaları

Ananası tropikal bölgelerde yetişen ve turunçgiller familyasına ait bir meyve olarak tanımlayabiliriz. C vitamini bakımından zengin olmasıyla bilinen ananas, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Ananasın içerdiği bromelin adlı enzim, vücutta anti-inflamatuar etki gösterir ve özellikle osteoartrit gibi iltihaplı durumların yönetiminde faydalıdır.

Bromelin aynı zamanda sindirim enzimi olarak görev yapar ve proteinlerin sindirimine katkı sağlar. Bu özelliği sayesinde ananas, sindirim sistemi sağlığını destekler ve sindirim sorunlarını hafifletebilir.

Ananas lif bakımından zengindir. Lifler sindirim sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler.

Ananas, beta-karoten ve A vitamini gibi göz sağlığı için önemli besinleri içerir. Bu besinler, göz sağlığını korumak ve görme yeteneğini desteklemek için gereklidir.

C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan ananas, cildin sağlıklı kalmasına ve genç görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir.

Ananas, kemik sağlığı için önemli bir mineral olan manganez açısından zengindir. Manganez, kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltabilir.

Ananasın sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır ve dengeli bir diyetin önemli bir parçası olarak tüketilmesi önerilir.