Dünya, Ankara'daki dev takası izledi. MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, Almanya'da verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. Skochilenko, MİT görevlilerinin çok havalı ve etkileyici olduklarını belirtti.

Tarihi operasyon: 26 kişi Türkiye'ye nakledildi

Ankara'da gerçekleşen ve tüm dünyanın dikkatini çeken takas operasyonu kapsamında ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan gelen 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. MİT, bu operasyonu kusursuz bir şekilde gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. ABD ve Rusya, Türkiye'ye teşekkür etti.

Skochilenko'nun yaşadıkları

Dev takasta yer alan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, röportajında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlattı. Hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiğinde idam edileceğinden korktuğunu belirten Skochilenko, sürecin çok hızlı geliştiğini söyledi.

"MİT görevlileri çok havalıydı"

Skochilenko, tutukluları taşıyan uçağın Ankara’ya inmesiyle kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu ifade etti. "Bizi karşılayan Türkler çok ciddiydi. Hepsi siyah takım elbiseler giymişti, Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler." dedi. MİT personelinin parfüm kokularının etrafı kapladığını ve kulaklıkları ile havalı duruşlarının çok etkileyici olduğunu belirtti.

Skochilenko'nun tutuklanma sebebi

Aleksandra Skochilenko, 2022 yılında Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştırdı. Bu eylemi nedeniyle, dezenformasyon suçu kapsamında Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi.