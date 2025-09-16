Milli atlet Tuğba Danışmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda finale yükseldi. 3 adım ve uzun atlama kategorilerinde Türkiye rekorları kıran Danışmaz’ın biyografisi ve başarıları detaylarıyla haberimizde.

Milli Atlet Tuğba Danışmaz kimdir?

Tuğba Danışmaz, 1 Eylül 1999 doğumlu olup 2025 itibarıyla 26 yaşındadır. Uzun ve üç adım atlama kategorilerinde yarışan Danışmaz, Türkiye’nin atletizm alanındaki önemli isimlerinden biridir. Spor hayatına ENKA Spor Kulübü çatısı altında devam eden Tuğba Danışmaz, kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmıştır. Antrenörlüğünü Cahit Yüksel yapmaktadır.

Kariyerinin dönüm noktaları

2018: İstanbul’da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada beşinci olarak uluslararası arenada adını duyurdu. Gururumuz 12 Dev Adam yurda döndü İçeriği Görüntüle

2019: Türkiye Süper Ligi’nin Bursa ayağında 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Aynı yıl, İsveç’in Gävle kentinde gerçekleşen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada gümüş madalya kazandı.

2023: Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada 14,31 metrelik performansıyla Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

2024: İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası elemelerinde 14,27 metre atlayarak finale yükseldi. Finalde ise 14,57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu ve Paris Olimpiyatları kotasını elde etti. Bu atlayış, daha önceki 14,52 metre olan Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki başarıları

2025 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda finale yükselen Tuğba Danışmaz, gösterdiği yüksek performansla Türkiye’yi gururlandırdı. Sosyal medyada binlerce spor sever, Danışmaz’ı tebrik mesajlarıyla destekledi. Milli atlet, hem teknik becerisi hem de disiplinli çalışmalarıyla kısa sürede uluslararası platformda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Spor ve kişisel hayatı

Tuğba Danışmaz, kariyerinde sadece madalyalar kazanmakla kalmadı, aynı zamanda genç sporculara ilham kaynağı oldu. Düzenli antrenman programları ve disiplinli çalışma anlayışıyla Türkiye atletizminin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya hesaplarında sporla ilgili paylaşımları ve başarı hikayeleriyle takipçilerine motivasyon sağlıyor.