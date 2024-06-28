Dünya Bankası, Türkiye'nin iklim değişikliği sonrası artan taşkınlar ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı dirençliliğini güçlendirmek amacıyla 600 milyon dolarlık finansman sağlama kararı aldı. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bu finansman Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında onaylandı.

Proje, Türkiye'nin taşkınlara eğilimli bölgelerinde yaşayan insanların korunmasını ve tarım sektörünün kuraklıkla başa çıkma kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Özellikle yedi nehir havzasında yaşayan 150 binden fazla kişiyi doğrudan etkileyecek olan proje, taşkın kontrolünü güçlendirerek bu bölgelerdeki riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Finansmanın bir diğer önemli bileşeni ise çiftçilere yönelik sağlanacak destekler. Proje kapsamında 10 bin çiftçiye gerçek zamanlı kuraklık izleme verileri sunularak su stresini yönetmeleri konusunda teknik destek sağlanacak. Bu veriler, çiftçilerin su kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve tarım üretimlerini sürdürülebilir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

Dünya Bankası'nın finansmanıyla desteklenecek olan proje aynı zamanda Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele stratejilerine de katkı sağlamayı hedefliyor. Ülkenin taşkın ve kuraklık gibi doğal afetlerle başa çıkma kapasitesini güçlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası yetkilileri, bu finansmanın Türkiye'nin iklim değişikliği sonrası ortaya çıkan zorluklarla mücadelede uluslararası destek ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Bu finansman, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olma çabalarını destekleyerek ülkenin sürdürülebilirlik ve dirençlilik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Türkiye iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin önemini giderek daha fazla kavramaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin insanlarını ve ekonomisini korumak ve 2053 yılına kadar karbon nötr haline gelme hedefine ulaşmak için iklimle ilişkili risklere karşı dirençliliği sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarını desteklemekten memnuniyet duymaktadır.”