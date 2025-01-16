Dünya Bankası, Türkiye’nin deprem bölgesine yönelik yeni bir finansman paketini duyurdu. 2025 yılı için 1 milyar dolar daha ayrılacağını açıklayan kurum, 2024 yılı için de aynı tutarda bir kaynak sağladığını belirtti. Böylece deprem bölgesine ayrılan toplam kaynak 4 milyar dolara ulaşmış olacak.

İstanbul'da yapılan toplantıda detaylar verildi

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, İstanbul’da düzenlenen bir toplantı ile açıklamalarda bulundular. Lopez, Türkiye’de kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapılan projelere dikkat çekerek, deprem sonrası altyapı, sağlık ve su dağıtım sistemlerine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Özel sektöre destek devam ediyor

Lopez ayrıca, depremde ciddi şekilde etkilenen özel sektör firmalarına yönelik finansal destek sağlanması için IFC’nin önemli çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bu kapsamda, nakit ihtiyacı duyan firmalar için ek finansman kaynakları yaratılmaya devam ediliyor.

Deprem bölgesine verilen destek artıyor

Dünya Bankası, 2024 yılı için bölgeye sağlanan 1 milyar dolarlık ilave kaynağın yanı sıra 2025’te de aynı tutarda bir finansman ayıracağını belirtti.