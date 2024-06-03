Türkiye Bisiklet Federasyonu 81 ilde İl Temsilcilikleri ile spor, ulaşım, sağlık, çevre ve iklim başlıklarında “Dünya Bisiklet Günü” etkinlikleri kapsamında bisiklet sürüş etkinlikleri düzenlediANKARA (İGFA) - 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlama etkinliği, Ankara Milli Botanik Bahçesi’nde düzenlendi. Birleşmiş Milletler nezdinde 3 Haziran’ın Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanmasını teklif eden ülke olan Türkmenistan Büyükelçiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

“Dünya Bisiklet Günü” etkinliğine, bisikletin sağlık kazanımlarına ilişkin projeleri ile Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ve trafikte güvenli bisiklet projeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından destek verdi.

Etkinlikte bisiklet kullanımının toplum sağlığı, çevre koruma ve ekonomik ve özgür ulaşım yönleriyle faydalarının vurgulandığı protokol konuşmalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçisi Mekan Ishanguliev, Ankara İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Tarım ve Orman Vakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kadir Gurbetçi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik yaptı. Törene ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Eğitim Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ahmet Çetiner, Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekil Fikret Hayali katıldı.

Dünya Bisiklet Günü ile ilgili düşüncelerini ifade eden ve herkese çağrı yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Yaşanabilir bir dünya için, bisikleti seçin diyerek, 7’den 70’e herkesi spor, sağlık ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya, sürdürülebilir çevre ve iklim hedefine katkı vermeye davet ediyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Tarım ve Orman Bakanlıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığının destekleriyle, yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizde bisiklet kullanımını artırma konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlar olarak bir araya geldiğimiz bu etkinlik vesilesiyle Başkent Ankara’dan tüm Türkiye’ye “Yaşanabilir bir dünya için, bisikleti seçin" mesajımızı iletmeyi amaçlıyoruz” dedi.