Çeşme Alaçatı, 30 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 21. Uluslararası Alaçatı Barborossa Sanat Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu önemli etkinlik, dünya çapında tanınmış 40 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek. Çalıştay, Alaçatı Barborossa Otel ve Çeşme Belediyesi iş birliği ile düzenleniyor. Proje ve küratörlüğü Özer Ulukaya tarafından yürütülen etkinlik, farklı ülkelerden gelen sanatçıları ağırlayacak. KKTC, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Rusya ve İtalya’dan katılan sanatçılar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşları ile buluşacak.

Sanat ve kültürün buluşma noktası Alaçatı

Etkinlik boyunca Alaçatı’da resim, giyilebilir sanat defilesi, söyleşiler ve canlı performanslar gibi çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Sanatçılar, eserleri aracılığıyla sanatsal görüşlerini ve tekniklerini paylaşacakları platformlarda bir araya gelecekler. 4 Haziran 2024 tarihinde Makedonyalı sanatçı Fehim Hüskoviç’in canlı performansı, 6 Haziran 2024 tarihinde ise Güler Genç Erol ve Dilek Genç Bayboru’nun giyilebilir sanat defilesi etkinlikte öne çıkan başlıca etkinlikler arasında yer alıyor.